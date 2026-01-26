Bir kez deneyen vazgeçemiyor! Ev yapımı tereyağının püf noktası

3 su bardağı süt ya da yoğurt kaymağı1 su bardağı ılık su1 su bardağı çok soğuk suSüt kaymağını robota alıyoruz. Süt kabarana kadar 1-2 dakika çırpıyoruz ve üzerine ılık suyu ekliyoruz. Beş dakika boyunca orta ayarda çırpıyoruz. İyice köpürünce bir su bardağı çok soğuk su ilave edip çırpmaya devam ediyoruz. Çırpma esnasında su ayrışmaya başlayacaktır, yağ topaklanıp sudan iyice ayrılınca hazır demektir. İnce delikli süzgeç ile yağı süzüp bir kaba alıp buzlukta beş dakika bekletiyoruz. Buzluktan çıkardığımız yağı berraklaşana kadar yıkıyoruz.