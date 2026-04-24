Haberler Günaydın Haberleri ‘Bir kız çocuğunun eğitim masraflarını karşılayacağız’
Giriş Tarihi: 24.04.2026

Türk edebiyatının önemli eserlerinden biri olan 'Fosforlu Cevriye', müzikal uyarlamasıyla yeniden sahneye taşınıyor. Müzikalin başrollerini paylaşan Larissa Lara Türközer ve Ali Ersan Duru, provalarda renkli anlara da imza attı. İkilinin, aralarındaki boy farkını gizlemek için kartondan takoz kullanması objektiflere yansıdı. Kadının toplumdaki rolü üzerinden oyunu ele aldıklarını ifade eden Türközer, şunları söyledi: "Bu aslında bir sosyal sorumluluk projesi. Var olan bir şeyi gözler önüne sermeyi planlıyoruz. Bir kız çocuğunun eğitim masraflarını üstleneceğiz. Kız çocuklarının daha güçlü yetişmesini, güçlü bireyler olmalarını hedefliyoruz."

