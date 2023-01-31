Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Feraye’den Ayaz Ailesini dağıtacak hamleler!

Dizinin 21. Bölümünde Elif ile Fırat'ın arasındaki buzlar tam eridi derken Feraye son kozunu oynadı. Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanları arasındaydı.

21. Bölümde neler yaşandı?

ELİF KÖŞKE GERİ DÖNDÜ!

Çiftlik evinde gördüklerini yanlış anlayan Elif köşke geri döner. Fırat'ta peşinden ama Elif'i ikna etmek mümkün olmaz. Evde ise Cemil dönemi başlamıştır. Dila'ya destek çıkan Cemil, Güneş ile de annesini yakınlaştırmaya çalışır. Feraye teşekkür bahanesi ile Fırat'ı ziyarete gider. Telefonunu ve kartvizitini almayı başarır. Ümran ise Cemil'in avukatına rüşvet teklif eder. Yüklü miktarda para karşılığında vasiyetini alacağına emindir. Avukatın ise başka planları vardır.