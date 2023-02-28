Bir Küçük Gün Işığı’nda Feraye Ümran’ı köşeye sıkıştırdı!

Dizinin 21. Bölümünde Elif ile Fırat'ın arasındaki buzlar tam eridi derken Feraye son kozunu oynadı. Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanları arasındaydı.

23. Bölümde neler yaşandı?

DİLA TARAFINI SEÇİYOR!

Fırat, Elif'i kurtarmayı başardı. Ancak Dila'yı bir türlü azgın dalgalar arasında bulamadılar. Fırat aramayı devam ettirirken Elif ve Güneş bu olayı atlatmaya çalışırlar. Elif ve Güneş, Fulyaların evine giderken Fırat tüm kaynaklarını Dila'yı bulmak için kurtarır. Sude ise Feraye'ye Dila'nın durumundan bahseder. Onu bir tek kendisinin kontrol ettiğini söyleyip faydalı olduğuna ikna etmeye çalışır.