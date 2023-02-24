Bir Küçük Gün Işığı’nda Güneş’in gözyaşları...

23.Bölüm Özeti:
"Güneş'in Gözyaşları"
Elif sudan çıkarılmış ancak Dila hala Karadeniz'in hırçın suları arasındadır. Fırat gece gündüz ekiplerin başındadır. Güneş, Dila için endişelenirken bir taraftan da bu travmayla baş etmeye çalışır. Elif ve Fırat onu psikoloğa götürürler.
Arama ekipleri çalışmalarını durdurur, artık Dila'nın sağ salim bulunması imkansızdır. Aile perişan olmuştur ki Dila ortaya çıkar.
Dila'nın şirketteki hisselerine karşılık Feraye onun velayeti almasını sağlayacaktır. Ümran da Feraye'nin zayıf noktası olan annesinin yerini öğrenmiştir. Ümran, Feraye'yi köşeye sıkıştırdığını sanırken Feraye, Ümran'ın aklının hayalinin almayacağı bir hamle yapar.
Dila, Güneş'in üzerine gidip travmalarını tetiklerken Elif ne pahasına olursa olsun buna son vermeye karar verir.
Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.