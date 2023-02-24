Bir Küçük Gün Işığı’nda Güneş’in gözyaşları...

23.Bölüm Özeti:

"Güneş'in Gözyaşları"

Elif sudan çıkarılmış ancak Dila hala Karadeniz'in hırçın suları arasındadır. Fırat gece gündüz ekiplerin başındadır. Güneş, Dila için endişelenirken bir taraftan da bu travmayla baş etmeye çalışır. Elif ve Fırat onu psikoloğa götürürler.