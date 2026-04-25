Bir müzik grubunun absürt öyküsü

Yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği 'Başıbozuklar' filminin galası renkli görüntülere sahne oldu. Galaya Mustafa Üstündağ, Gözde Kansu, Halil Babür, Buse Sinem İren, Baran Bölükbaşı ve İpek Filiz Yazıcı'nın yanı sıra Mine Koşan, Hande Subaşı, Duru Yazıcı gibi isimler katıldı. 'Başıbozuklar'; Alaçatı'da sahne alacaklarını sanarak yola çıkan bir müzik grubunun kendilerini beklenmedik bir şekilde Suriye'deki bir Amerikan füze üssünde bulmasıyla başlayan absürt ve sürükleyici bir hikâyeyi konu alıyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!