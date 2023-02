Birlik beraberlik çağrısı

Tüm Türkiye'nin tek yürek olduğu deprem sonrası ünlü isimler de birlik-beraberlik mesajları vermeye devam ediyor."Cumhuriyet tarihimizin en büyük felaketini yaşıyor olabiliriz. Kimse devlete, belediyeye, yardım ekiplerine laf etmesin. Bu büyüklükteki bir felakette yapacak bir şey yok maalesef. Birlik olalım ama deprem ülkesinde yaşadığımızı unutmayalım, bundan sonrası için tedbir alalım.""Depremde hayatını kaybeden insanlarımıza baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkece zor günlerden geçiyoruz. Bu depremleri daha önce de gördük. Her seferinde birlik, beraberlik içinde üstesinden geldik. Şimdi de birlik beraberlik günü. İnsanlar saniyeler içinde her şeylerini kaybettiler. Dünyadan gelen yardımlar için di minnettarız."dizide rol alan Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk. Ulviye Karaca, Yavuz Sepetçi, Serkan Kuruda, "Her birlikte bu zor günleri de aşacağız" diyerek şunları söyledi: "Çok zor bir güne uyandık. Yüzyılın en büyük felaketiyle sarsıldık. Afet büyük, acımız büyük. Ama Türk milleti olarak bunu da aşacağız, elbirliğiyle inanarak yardımlaşarak... Şimdi tek yürek, birlik olma zamanı. Geçmiş olsun Türkiye'm."■ Şarkıcı Karsu Dönmez, önceki gün Hatay'da enkaz altında kalan amcası, kuzeni ve ninesi için yardım çağrısında bulunmuştu. Şarkıcı ninesi ve amcası bulunduğunu ancak kuzenine hâlâ ulaşılamadığını söyledi.■ Oyuncu Yunus Emre Yıldırımer'in eşi Melisa Yıldırımer, dün aldığı acı haberi sosyal medyada paylaştı: "Maalesef ama maalesef kuzenim Berna Özkan ve eşi Hasan Özkan'ın acı haberini aldık. Dayım onları kendi elleriyle çıkarmış. Mekanları cennet olsun."■ Şarkıcı Aylin Coşkun, sosyal medyada Adıyaman'da enkaz altında kalan akrabalarına ulaşılamadığını söyledi ve yardım çağrısında bulundu: "Göçük altında akrabalarımız var. Önce büyük binalara gidiliyormuş. Evlatları, kardeşleri elleriyle toprağı kazıyorlar."