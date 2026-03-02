Haberler Günaydın Haberleri Birol Güven’den Filistin Film Günleri’ne davet
Birol Güven’den Filistin Film Günleri’ne davet

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sinema Salonları Yatırımcıları Derneği (SİSAY) iş birliğinde düzenlenen Filistin Film Günleri, 6-8 Mart'ta Türkiye genelindeki sinema salonlarında eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 6-8 Mart'ta Türkiye genelindeki sinema salonlarında eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek Filistin Film Günleri'nde Oscar ödüllü ve Oscar'a aday üç yapım gösterilecek. Bilet fiyatının 120 lira olarak belirlendiği etkinlikte gösterilecek filmler arasında arasında Senden Geriye Kalan, Hind Racab'ın Sesi ve Gidecek Yer Yok filmleri yer alıyor. Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sinemaseverleri Filistin Film Günleri'ne davet etti.

