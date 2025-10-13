Bıyıklarını kesti dinlenmeye çekildi

Ünlü oyuncu Cüneyt Mete, imajını yeniledi. Uzun süredir bıyıklı haliyle ekrana gelen Mete, bıyıklar ve sakalları kesti. "Yaşar karakterinden Cüneyt Mete'ye dönüşüm tamamlandı" diyerek sosyal medyada yeni halini paylaşan sanatçı gündem oldu.Mete, "3 sezon Aşk ve Mavi, 4 sezon Kardeşlerim ve son olarak 2 sezon Can Borcu dizisinde, toplamda 9 yıldır sürekli çalışıyorum. Hepsi birbirinden güzel projelerdi. Şimdi biraz dinlenme zamanı. Yeni dizi için çok özel bir şey olmazsa Eylül 2026'ya kadar dinleneceğim" dedi.