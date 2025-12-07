Bizans yeni kartlarını açıyor

Atv'nin yeni hikayesi, kurulan müthiş dünyası ve güçlü oyuncu kadrosuyla sezona müthiş bir başlangıç yapan dizisi 'Kuruluş Orhan'ın oyuncu kadrosuna iki önemli isim daha katıldı. Yayınlanan bölümleriyle izleyicileri ekrana kilitleyen, ilgiyle izlenen ve tam not alan 'Kuruluş Orhan'ın kadrosuna Emre Kızılırmak ve Merve Çandar dahil oldu.Emre Kızılırmak kutsal mabet şövalyelerinin lideri 'Hector'u canlandırırken; Merve Çandar ise masum yüzlü tehlike, Nilüfer Hatun'un kardeşi 'Dafne' karakterini canlandıracak. Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü 'Orhan Bey' karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği 'Kuruluş Orhan', yayınlanan ilk altı bölümüyle seyirciden büyük ilgi görürken, atv ekranında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.