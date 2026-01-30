Bizim dizimizin kadrosu geniş hikayesi zengin

atv'nin yeni dizisi "Aynı Yağmur Altında"nın başrol oyuncusu Nilsu Berfin Aktaş', canlandırdığı Rosa Sofía Martínez karakterini anlattı: "Rosa, insan hakları mücadelesine kendini adamış, duyarlı ve güçlü bir genç kadın. Londra'da yaşadığı sarsıcı olayın ardından hem hastalığıyla hem de geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalıyor ve yolunu İstanbul'da bulur. Ali'ye duyduğu aşkla hayata tutunmaya çalışır. Rosa, kalbiyle aklı arasında sıkışmış, kırılgan ama cesur bir karakter" diyen Aktaş "Bu rol için İspanyolca öğreniyorum. Tek bir konudan giden hikayeleri sevmiyorum ama Aynı Yağmur Altında, sadece iki oyuncunun üstüne yüklenen bir iş değil pek çok aks var.' Dizide Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Levent Ülgen, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Sarp Bozkurt, Türkü Turan, Birand Tunca, Aleyna Bozok, Selin Işık, Taha Baran Özbek, Lara Aslan, Eftelya Bilen, Eda Şölenci, Sibel Atasoy, Hakan Eratik, Gonca Sarıyıldız, Fatih Doğan, Özlem Başkaya, Uğur Çevik, Koray Kadirağa, Orhan Eşkin, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Timur Ölkebaş yer alıyor.Usta isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan dizinin konusu ise şöyle: Kendini insan hakları mücadelesine adamış olan Rosa'nın hayatı Londra'da katıldığı bir Gazze protestosunda tümden değişir. Rosa baş etmek zorunda olduğu hastalığıyla ve sürpriz bir arayışla kendini İstanbul'da bulur. Aynı protestoda ilk kez karşılaştığı Ali'yle yolları İstanbul'da tekrar kesişir. İkili kısa sürede birbirine aşık olur ancak bu aşk ikisinin de felaketi olacaktır...