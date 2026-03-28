Bodrum’da sezon konserler ve festivallerle açılıyor

TÜRKİYE'NİN gözde tatil beldesi Bodrum yaz sezonuna hazırlandı. Sezonun ilk büyük buluşmalarından biri, 23 Nisan'da gerçekleşecek Kikoa Kids Festival olacak. Çocuklara özel hazırlanan bu renkli festival kapsamında otel içerisinde bir panayır alanı kurulacak ve 23 Nisan günü başlayacak etkinlikler 24 ve 25 Nisan'da da devam edecek. Kurban Bayramı boyunca Aygün Ailesi'ne ait otelin ev sahipliğinde her gün konser programı planlanıyor. Program kapsamında Behzat Gerçeker & Enbe Orkestrası, İskender Paydaş ve Seran Bilgi de misafirlerle buluşacak. Sezon ilerledikçe uluslararası müzik dünyasının güçlü isimleri de Bodrum sahnesine taşınacak. 28 Temmuz'da Antonis Remos ve 17 Ağustos'ta Anna Asti, yaz akşamlarına unutulmaz performanslarıyla eşlik edecek.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!