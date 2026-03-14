Boran, ABD yapımı dizinin ana kadrosunda

EMMY ve Altın Küre ödüllü Dan Levy'nin yaratıcıları arasında olduğu, Boran Kuzum'un ana kadrosunda yer aldığı 'suç-komedi' türündeki Big Mistakes dizisinin fragmanı ve çekimlerden ilk kareler Amerika'da yayınlandı. Organize suç dünyasına istemeden adım atan iki kardeşin sürükleyici hikâyesini konu alan dizide suç dünyasının merkezindeki karakterlerden biri olan 'Yusuf'u canlandıran Kuzum, Laurie Metcalf, Taylor Ortega, Jack Innanen ve Abby Quinn gibi uluslararası isimlerle aynı kadroda yer alıyor.