‘Bu benim için en büyük ödül’

ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster?'e Leyla Bayram Anaokulu'nda çalışan Hürü Hanım katıldı. Kaynarca, okuldaki öğrencilerden bahseden Hürü Hanım'ın anlattıklarından etkilendi. Ünlü oyuncu, anaokulda öğrenim görev minik öğrencilere koliyle çikolata gönderdi. Ünlü oyuncuya teşekkür eden Hürü Hanım, "Bugün okulumuzda mutluluk, heyecan ve kocaman gülüşler vardı.

Oktay Kaynarca'nın gönderdiği çikolatalar minik kalplerimizde kocaman mutluluğa dönüştü. Konuştuklarımızı unutmamışsınız çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Büyük ödülü alamadım ama çocuklarımın gözünde bu benim için büyük ödül" dedi.