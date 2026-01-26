‘Bu bir yarış değil rap ve pop müzik birbirini besliyor’

Şarkıcı Derya Uluğ, önceki akşam Bostancı'da sahne aldı. Kahverengi payetli elbisesiyle çok şık görünen Uluğ, "Ekip arkadaşlarım bir buçuk aydır hazırlanıyor. Gerçekten tam anlamıyla vücuduma diktiler. Sahne kıyafetlerimize her zaman çok özeniyoruz, biliyorsunuz zaten" dedi.Uluğ, konser öncesi gazetecilerin sorduğu "Konser alanı tamamen dolu. Sevenlerinizle kurduğunuz bu bağın formülü nedir?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Tam olarak bilmiyorum; tabii ki insanlar öncelikle şarkılarımızı seviyorlar ama sizler ve sosyal medya aracılığıyla samimiyetimiz de karşıya geçiyordur diye düşünüyorum. Bizim için samimiyet çok önemli. Aile gibiyiz ekipçe. O yüzden insanlara da bunun geçtiğini düşünüyorum." Uluğ, rap müziğin pop müziğin önüne geçmesiyle ilgili de şunları söyledi: "Şimdi popüler müzik birçok şeyin karmasının olduğu bir müzik türü. Bazen içine rock alır, bazen içine arabesk alır, bazen içine rap'i alır. Yıllar içinde evrim geçirir, farklı bir hale bürünür ama pop müzik her daim vardır, o değişmez. Bunu bir yarış olarak görmüyorum; aksine müziklerin birbirinden beslenme şekli olarak görüyorum."