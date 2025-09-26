‘Bu isimle senden oyuncu olmaz’

Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio, katıldığı bir programda, 12-13 yaşlarında çocuk oyuncuyken adını değiştirmesini istediklerini anlattı: "Nihayet kendime bir menajer bulmuştum. Ama bana 'Adın çok etnik. Seni asla işe almazlar. Yeni ismin artık Lenny Williams' dedi."Babasının yeni adının yazılı olduğu portre fotoğrafını hiç beğenmediğini belirten oyuncu, "Babam fotoğrafı gördü, 'Cesedimi çiğnemen gerek' dedi ve sonra fotoğrafımı yırtıp attı" diye konuştu. Oscar ödüllü oyuncu, çocuk oyuncu olarak rol bulmakta zorlandığını itiraf etti. Babasının kendisine hep güç verdiğini belirten DiCaprio, onun sürekli "Bir gün senin de zamanın gelecek oğlum. Sadece devam et. Devam et" dediğini söyledi.