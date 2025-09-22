‘Bu konularda çok hassasım, pişmanım’

'Perperişan' isimli şarkısına erişim engeli getirilen şarkıcı Mabel Matiz, 'müstehcenlik' suçundan hakkında açılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere dün adliyeye geldi.

'SADECE BİR KEZ SÖYLEDİM'

Üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini ifade eden Matiz, şunları söyledi: "'Perperişan' isimli şarkının sözleri bana ait. Bu sözlerde müstehcenlik içeren bir kasıt ya da amaç yok. Şarkıyı sadece 8 Eylül'de bir kez söyledim. Sözlerimin yanlış anlaşılmasından sonra hiçbir konserimde yer vermedim. Bir Fransız grubu bu şarkının bestesini hazırlayarak Türk Halk Müziği sözleri ile kendi albümleri için benden bir şarkı yazılmasını istediler.

Bunun üzerine bu şarkı yazıldı. Müziğimin amacı insanları tetiklemek ya da negatife yönlendirmek değil. Aksine insanları birleştirmektir. Amacım kesinlikle suç işlemek değildi. Eğer yayınlanmadan önce dinlettiğim insanlardan en ufak bir şekilde yorum duysaydım bu şarkıyı kaldırırdım. Bu konularda çok hassas bir insanım. Pişmanım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." Matiz hakkında, yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı alındı.