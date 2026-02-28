‘Bu şarkı içimde yeniden doğdu’

Cem Belevi, sözü ve müziği Ahmet Şeker'e ait olan 'Ne Zaman' isimli şarkıyı kendi tarzıyla yeniden yorumladı. Kariyeri boyunca genellikle sözü ve müziğini kendi yazdığı şarkılarla tanınan Cem Belevi, geçtiğimiz günlerde bir cover şarkıyla müzikseverlerle buluştu.

17 YIL ARADAN SONRA

Yaklaşık 17 yıl önce Ahmet Şeker ve Serdar Ortaç düetiyle yayınlanan 'Ne Zaman' isimli şarkı, yıllar sonra Cem Belevi tarzıyla yeniden müzikseverlerle buluştu. Projesiyle ilgili konuşan Belevi, bir şarkıyı cover'laması için o şarkıya gerçekten inanması gerektiğini söyledi. "Nostalji olsun diye değil, içimde yeniden doğan şarkıları cover'lıyorum ben" diyen ünlü sanatçı, 'Ne Zaman'ı şarkının duygusuna da sadık kalarak modern bir prodüksiyon anlayışıyla kendine has yorumuyla yeniden düzenledi.