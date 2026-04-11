‘Bu yolculukta en büyük destek babam’

Klarnetin usta ismi Hüsnü Şenlendirici'nin kızı Naz Şenlendirici, ilk teklisi 'Sahibi Yok' için bir tanıtım gecesi düzenledi. Gecede kızını yalnız bırakmayan Hüsnü Şenlendirici, duygularını şöyle anlattı: "Uzun zamandır hiç böyle heyecanlanmamıştım. Küçücük bir bebekti, şimdi yanımızda bir prenses duruyor. Eğer kendisini bu yola adarsa çok güzel şeyler olur." Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini dile getiren Naz Şenlendirici ise "En büyük destek babam. Abim de hem yapımcım hem aranjörüm hem de yol arkadaşım. Beni yalnız bırakmayan herkese minnettarım" dedi.