Bülent Ersoy’un cümleleri gurur verici!

Anadolu Yakası'ndaki bir eğlence mekanının üçüncü yılı kutlandı. Geceye Gökhan Tepe, Halil Ergün, Onur Büyüktopçu, Nevra Serezli, Elif Karlı, Kafadar, Didem Taslan, , Çağlayan Topaloğlu, Uğurkan Erez, Eren, İpek Tenolcay, Serpil Çakmaklı, Çiğdem Tunç, Pınar Eliçe, Maral, Ece Gürsel ve Erhan Yazıcıoğlu'nun olduğu ünlü isimler katıldı. Gecede sahne alan Deha Bilimlier, Bülent Ersoy'un "İbrahim Tatlıses'den sonra duyduğum en iyi ses" cümleleri hakkında şu yaorumu yaptı: "Böyle bir ismin bana bunları söylemesi gurur verici. Sağ olsun geldi dinledi beni sahnede!"