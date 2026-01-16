Bursa fethedildi Osman Bey ebediyete uğurlandı!

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yayınlanan yeni bölümüyle hem fetih sahneleri hem de duygusal kırılmalarıyla izleyiciyi ekran başına kilitledi. Bursa'nın fethi ve Osman Bey'in vefatıyla tarihin en kritik dönemeçlerinden biri ekrana taşındı. Dizi, #KuruluşOrhanBursanın- Fethi etiketiyle yapılan binlerce paylaşımla Türkiye gündeminde üst sıralarda yer aldı. 10'uncu bölümde; Alaeddin Bey'in önderliğinde hareket eden alplar, uzun uğraşlar sonucu Bursa Kalesi'ne tünel kazarak şehre sızmayı başardı. Kale içinden alınan bu kritik hamle, fetih yolunda dengeleri tamamen Orhan Bey'in lehine çevirdi. Savaş meydanındaki üstünlüğünü masaya da taşıyan Orhan Bey, imparatorla yeniden müzakere masasına oturdu. Taviz vermeden Bursa'nın teslimini isteyen Orhan Bey, kararlılığıyla sonuç aldı. Yapılan anlaşma sonrası Bursa, Orhan Bey'e teslim edildi.

SON NASİHAT, SON VEDA

Fetih müjdesini Bursa toprağıyla babasına götüren Orhan Bey, Osman Bey'le son konuşmalarını yaptı. Osman Bey, "Emanet artık senindir. Giydiğin ateşten gömlek yanmakta değil, pişmekte mahirsin." sözleriyle Orhan Bey'e rızasını verdi, ailesiyle helalleşti. Osman Bey'in Kelime-i Şehadet getirerek Hakk'a yürümesiyle otağda gözyaşları sel oldu.