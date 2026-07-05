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Giriş Tarihi: 5.07.2026

Bursa’nın fethine özel eserler seslendirildi

Bursa’nın fethine özel eserler seslendirildi
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TÜRKİYE Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Bursa Kültür Yolu Festivali, yedinci gününde konserlerden atölyelere, çocuk etkinliklerinden açık hava sinemasına uzanan programıyla ziyaretçileri ağırladı. Festivalin en dikkat çeken etkinliği, Bursa'nın fethinin 700. yılı anısına düzenlenen özel konser oldu. Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konserde, Bursa'nın fethinin 700. yılı için bestelenen Türk müziği eserleri ilk kez dinleyiciyle buluştu. Gecede ayrıca beste yarışmasının ödülleri de sahiplerine verildi. Ördekli Kültür Merkezi'nde düzenlenen minyatür ve çini atölyelerinde ziyaretçiler geleneksel sanatlarla buluşurken, çocuklar için hazırlanan minyatür ve yaratıcı drama etkinlikleri de yoğun ilgi gördü. Festival kapsamında gerçekleştirilen 'Sinema Yollarda' etkinliği ise bu kez Keles'te sinemaseverlerle buluştu. Bursa Kültür Yolu Festivali, bugün konser, sergi, atölye ve söyleşilerle sanatseverleri son kez ağırlayacak.

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Bursa’nın fethine özel eserler seslendirildi
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