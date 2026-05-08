Büyük oyunlar gecesi

atv dizisi Kuruluş Orhan, aksiyon ve strateji dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. 23'üncü bölümde; Boran Bey'in naaşı başında konuşan Sultan Orhan, sözleriyle hem alplerine güç verdi hem de düşmanlarına meydan okudu. Sayıca üstün Şahinşah birlikleri karşısında zor anlar yaşayan Sultan Orhan, Evrenos Bey'in kıpçak erleriyle yetişmesiyle güç kazandı. Cenk meydanında üstünlüğü ele alan Orhan Gazi, düşmanı çekilmek zorunda bıraktı. Sultan Orhan ile Evrenos Bey arasında dikkat çeken bir konuşma gerçekleşti. "Sana canımı, kanımı emanet edeceğim gün yakındır" sözleri, Evrenos'a duyulan güveni gözler önüne sererken, Evrenos Bey de bağlılığını dile getirdi. Asporça'yı kurtarmak için manastıra sızan Sultan Orhan, Bizanslı muhafız kılığına girerek Andronikos'un güvenini kazandı. Bu sırada Katolik ve Ortodoks kiliselerinin birleşme planı, sırrı açığa çıkardı.

