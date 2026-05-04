Usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu, önceki akşam İstanbul'da sahneye çıktı. "Sevgiyle, mutlulukla bir akşam olsun... Aşka dair şarkılar söyleyelim" diyen Kurtoğlu, hayranlarına ise gecenin sonunda şu sözlerle teşekkür etti: "Bize gönül verdiler, sevgi verdiler... Allah sevenlerimizi başımızdan eksik etmesin." Gazetecilerin de sorularını yanıtlayan sanatçı; arabesk şarkıların rap'e uyarlanmasına da açık kapı bıraktığını söyledi: "Ben isterim. Çok doğru işler yapan rapçi kardeşlerimiz var. Her türlü müziği dinliyorum, hepsine de saygı duyuyorum, sevgi duyuyorum. Doğru mesajlar verirsek neden olmasın."

'MEMLEKETİMDE ÇAY TOPLARIM'

Sezen Aksu ve Serdar Ortaç'ın şarkılarını devretmesiyle ilgili soruya da yanıt veren Kurtoğlu, "Bana böyle bir teklif gelse hemen kabul ederim, sonra da memleketime gider çay toplarım. Başka da birşey yapmam" dedi. Kurtoğlu, enerjisinin sırrını da tek cümleyle özetledi: "Sağlığım çok iyi, çalışan demir paslanmaz."