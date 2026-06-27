Çekimler sonrası Alaçatı’da kutlama yemeği

Yapımcılığını Hamdi Bor ve Yıldız Bor'un yaptığı, yönetmenliğini Semra Dündar'ın üstlendiği, genel koordinatörlüğünü ise Selin Denizli'nin gerçekleştirdiği romantik komedi türündeki 'Pembe Kelepçe' filminin çekimleri Çeşme'de tamamlandı. Başrollerini Algı Eke, Cem Belevi, Demet Gül, İlay Erkök, Hakan Meriçler'in paylaştığı film; sert mizacı ve sıra dışı yöntemleri ile tanınan bir kadın polis ve kimliğini gizleyen karizmatik bir suçlunun beklenmedik karşılaşmasını konu ediyor. Oyuncular çekimlerin bitmesi ile birlikte soluğu Alaçatı'da aldılar. Hep birlikte kutlama yemeği yiyerek güzel bir akşam geçirdiler.