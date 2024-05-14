Cem Yılmaz’a alkol yasağı

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yaptığı incelemelerde Cem Yılmaz'ın sosyal medya paylaşımlarında, alkollü içecek ürünlerinin markası ve diğer ayırt edici unsurları görülecek ve fark edilecek biçimde görüntüler kullandığını, böylelikle paylaşımlarda talep yaratıcı görüntü ve imalar kullanılarak mevzuat gereği yasak olmasına rağmen alkollü içecek ürünlerinin reklamını gerçekleştirdiğini belirledi. Bahsi geçen görüntülerde reklam olduğu açıkça belirtilmeksizin veya 'sponsor, işbirliği' gibi herhangi bir açıklayıcı ifade kullanmaksızın kişisel beğeni ve deneyimlerin aktarılması olarak lanse edilen bir formatta paylaşım yapıldığı ve bu durumun örtülü reklam biçiminde gerçekleştiği tespit edildi. Kurul, Cem Yılmaz'a reklamları durdurma cezası verirken, Yılmaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı alkollü içerikleri kaldırması gerekecek.