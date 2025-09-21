Cesur yürek katil İsrail’e karşı

İspanya halkı, Filistin'e destek konusunda Avrupa'da bayraktarlık yapıyor! Madrid ve Barcelona gibi büyük şehirlerde sık sık Filistin için gösteriler yapılıyor. Filistinli çocukların katledilmesine tepki için yapılan son gösteriye dünyaca ünlü yıldız Ester Exposito da katıldı.

HAYRANLARI ONU ÖVDÜ

Kürsüye çıkıp konuşma yapan, ardından binlerce insanla birlikte katil İsrail'in zulmüne karşı yürüyen Exposito'ya hayranlarından destek geldi. Sosyal medyada hayranları "Seni seviyorduk, şimdi daha da çok sevdik", "Cesur yürekli kadın!" gibi sözlerle oyuncuyu övdü.