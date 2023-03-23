Çiğdem Sabancı’ya 250 bin dolarlık düğün hediyesi davası

Sabancıların çeyrek asırdan fazla çalışanı ve damadı Faruk Bilen'in boşanma davasından bağımsız olarak avukatı Handan Bakbak aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesine açtığı alacak davasında şu iddialar yer aldı; Faruk Bilen ve Çiğdem Sabancı 1996'da evlendi. Çiftin bu evlilikten iki kızı oldu. Çiftin mutlu evliliği Kasım 2022'de bozuldu. İddiaya göre Çiğdem Sabancı eşi Faruk Bilen'i önce evden sonra da işinden attırarak boşanma davası açtı. Bir otel odasında hayatını sürdüren Faruk Bilen boşanmayı istemeyerek 26 yıllık evliliğini kurtarmaya çalıştı.