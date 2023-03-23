Çiğdem Sabancı’ya 250 bin dolarlık düğün hediyesi davası

Sabancıların çeyrek asırdan fazla çalışanı ve damadı Faruk Bilen'in boşanma davasından bağımsız olarak avukatı Handan Bakbak aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesine açtığı alacak davasında şu iddialar yer aldı; Faruk Bilen ve Çiğdem Sabancı 1996'da evlendi. Çiftin bu evlilikten iki kızı oldu. Çiftin mutlu evliliği Kasım 2022'de bozuldu. İddiaya göre Çiğdem Sabancı eşi Faruk Bilen'i önce evden sonra da işinden attırarak boşanma davası açtı. Bir otel odasında hayatını sürdüren Faruk Bilen boşanmayı istemeyerek 26 yıllık evliliğini kurtarmaya çalıştı.
SABANCILARIN 26 YILIK ÇALIŞANI VE DAMADI
26 yıllık Sabancı Ailesinin damadı ve Sabancı Holding'in çalışanı olan Faruk Bilen, bireysel olarak bir birikim yapmadığının belirtildiği dava dilekçesinde, boşanma davasında mahkemenin tarafların banka hesaplarına ihtiyat-i tedbir koymadığı belirtildi.
Bugüne kadar paradan tek kuruş harcanmadığının yer aldığı dava dilekçesinde, paranın yarısının Faruk Bilen'e iade edilmesi istendi.
EROL SABANCI TANIK OLARAK DİNLENSİN
Düğün hediyesi alacağın hesaplarına ilişkin bir olumsuzlukla karşılaşılması halinde hediyeyi damadına veren Erol Sabancı'nın mahkemede dinlenmesi istendi. Dilekçede mahkemenin çiftin ortak hesaplarına tedbir koyması ve 1996'dan bugüne hesap hareketlerinin mahkeme tarafından talep edilmesi istendi.