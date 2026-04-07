‘Çınarın Gölgesinde’ perde açtı

Bursa'nın fethinin 700. yılı etkinlikleri kapsamında Çınarın Gölgesinde tiyatro oyunu sanatseverlerle buluşturuldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen tiyatronun ilk gösterimine Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve vatandaşlar katıldı. Erdoğan Göğebakan'ın yazdığı, Sezai Yılmaz'ın yönettiği, Osman Gazi'nin çınar rüyasından ilham alan eser Bursa'nın fethine uzanan süreci ve bir devletin doğuşunu sahneye taşıyor.