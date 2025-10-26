Çocuklar ’Pırıl’a kavuşmak için gün sayıyor

SEVİLEN çocuk kahramanı 'Pırıl', bu kez matematiğin gizemini korumak için yepyeni bir serüvenle beyaz perdeye dönüyor. Matematiği eğlenceli bir serüvenle harmanlayan 'Pırıl: Saklı Robotlar' filmi 29 Ekim'de sinema salonlarına gelecek. Filmde, sıradan bir günü bile heyecan dolu bir serüvene dönüştüren Pırıl ve arkadaşları, bu kez teknolojinin gizemli yüzüyle karşı karşıya gelir. Zeka dolu bulmacalar, matematiğin gücünü hatırlatan ipuçları ve renkli karakterlerin bir araya geldiği bu macera, hem çocuklara hem de ailelere eğlenceli bir keşif fırsatı sunuyor.