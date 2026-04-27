‘Çocuklarım sağlığım, işim hepsi şükür sebebim’

Şarkıcı Merve Özbey
, Bostancı'da sahneye çıktı. Özbey, "80 kişilik dev bir ekiple hazırız, ben de çok heyecanlıyım. Sağ olsun misafirlerimiz biletleri tüketmiş. Bu akşam sahnede iki farklı kıyafet giyeceğim. Anadolu Yakası
'nda yaşıyorum, burası benim evim gibi" dedi.
ÇOCUKLARI DA İZLEDİ
Özbey, çocuklarının da izleyiciler arasında yer almasının kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade ederek şunları söyledi: "Bütün ailem burada, arkadaşlarım, sevdiklerim yanımda. Hepsi benim için özenle hazırlandı, beni yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımın büyüyüp beni izlemeye gelmesi ekstra heyecan katıyor. Onları vicdanlı ve merhametli yetirşirelim Allah da onları öyle insanlarla karşılaştırsın. Onlar buradayken kendimi daha iyi hissediyorum. Bugün kuliste kendi kendime 'Rabbim, bir kuluna daha ne verebilirsin? Çocuklarımız var, sağlığımız var, huzurumuz yerinde, binlerce insan bizim için burada' dedim. Bunlar büyük nimet."