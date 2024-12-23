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Giriş Tarihi: 24.12.2024

Çocuklarımıza mal mülk yerine eser bırakalım

Fransa’da kurduğu futbol akademisinden 25 genci İstanbul’da ağırlayan Fenerbahçeli yıldız Allan Saint-Maximin, GÜNAYDIN’a konuştu: “Başarı; kazandığınız paranın miktarı değil, insanların hayatları üzerinde bıraktığınız etkidir. Çocuklarıma binlerce altın yerine eser bırakmayı tercih ederim”

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Çocuklarımıza mal mülk yerine eser bırakalım



5 MİLYON TL HARCADI
Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin'in Fransa'da 100% OVNI Akademi adlı bir okulu bulunuyor. Ünlü yıldız, burada eğitim gören 25 öğrenciyi İstanbul'a getirdi.




Maximin, çocukları Anadolu Yakası'ndaki lüks bir otelde konaklattı. 4 gün boyunca onlara İstanbul'u gezdirdi. Maximin bu organizasyon için 150 bin Euro (yaklaşık 5 milyon lira) harcadı.




'ÖNCE AİLEM GELİR'
GÜNAYDIN'a konuşan Saint-Maximin "Önceliğim ailem ve çocuklarım" deyip şu açıklamayı yaptı: "Evlatlarıma binlerce altın miras bırakacağıma bir eser bırakmak benim için daha iyidir. Elde ettiğim bilgi ve tecrübeleri genç oyunculara aktarıyorum" dedi.
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Çocuklarımıza mal mülk yerine eser bırakalım
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