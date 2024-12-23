Çocuklarımıza mal mülk yerine eser bırakalım

Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin'in Fransa'da 100% OVNI Akademi adlı bir okulu bulunuyor. Ünlü yıldız, burada eğitim gören 25 öğrenciyi İstanbul'a getirdi.Maximin, çocukları Anadolu Yakası'ndaki lüks bir otelde konaklattı. 4 gün boyunca onlara İstanbul'u gezdirdi. Maximin bu organizasyon için 150 bin Euro (yaklaşık 5 milyon lira) harcadı.GÜNAYDIN'a konuşan Saint-Maximin "Önceliğim ailem ve çocuklarım" deyip şu açıklamayı yaptı: "Evlatlarıma binlerce altın miras bırakacağıma bir eser bırakmak benim için daha iyidir. Elde ettiğim bilgi ve tecrübeleri genç oyunculara aktarıyorum" dedi.