Udi ve bestekar Zeki Duygulu'nun ölümünün 50. yılı şerefine düzenlenen anma konseri, Bakırköy'de torunu Tayfun Duygulu'nun katılımıyla yapıldı. Ece Durmaz'ın koro yönetiminde gerçekleşen konserde Zeki Duygulu'nun sevilen eserlerini yorumladı.Eşi Bella ve TRT caz orkestrası kurucularından babası Erol Duygulu ile anma konserine katılan Tayfun Duygulu, "Bu sene burada olup dedemi anmaktan dolayı gurur duyuyorum. Çok değerli ve çok fazla eseri olan bir dedeye sahibim. Bine yakın eseri var. Bu anma konserinde en çok sevilenlerden güzel bir repertuvar oluşturuldu" diye konuştu.