‘Çok güzel bir aşk filmi oldu’

Giriş Tarihi: 27.04.2026

Portekiz'de çekimleri gerçekleştirilen ilk Türk yapımı Portekiz Aşkı (Portuguese Love), 8 Mayıs'ta Türkiye'de sinemaseverlerle buluşuyor. Başrollerini Cansu Dere, Portekizli yıldız Diogo Morgado ve İsmail Demirci'nin paylaştığı filmde, nişanlısını aldatan Yaman karakterine hayat veren İsmail Demirci, projeye dair şunları söyledi: "Çok güzel ve sıcak bir aşk filmi oldu. Karakterler, çok yetenekli oyuncular tarafından canlandırıldı. Ayrıca hem ülkemizin hem de Portekiz'in birçok güzelliğini görmek için bu filmi izlemeliler. Herkesi sinemalara bekliyoruz."
