Çok güzel bir ekibimiz var, sette her anımız birlikte geçiyor

Sina Özer'i ilk olarak sosyal medyada yayınladığı videolarla tanıdık. 2013 yılında başladığı bu macerada paylaşımlarıyla dikkat çekmeyi başardı ve kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine sahip oldu. Genç fenomenin oyunculuk serüveni de birkaç yıl sonra başlamış oldu. Özer, şu sıralar da atv'nin sevilen dizisi 'Vermem Seni Ellere'de izleyiciyle buluşuyor. Düğünden kaçan bir Mehmet'in yolunun kesiştiği Zeliş'le yaşadıklarının anlatıldığı dizide eğlenceli rolüyle izleyiciyle buluşuyor. Mehmet'in yakın arkadaşlarından Kıvanç'ı canlandıran Sina Özer ile bir araya geldik ve hakkında merak edilenleri sorduk.Açıkçası gerçekten çok keyif aldığım bir karakter diyebilirim. Gerek oyuncu arkadaşlarım olsun gerek yönetmenlerim olsun hatta yapım tarafı bile çok fazla alan açan ve karakteri keyifli hale getirmemiz için uğraşan bir yapıda çalışıyoruz. Böyle olunca sete çıkmak ve sahne çekmek büyük bir arzu oluyor benim için.Şapşal ve gamsız ilk görüşte gerçekten Kıvanç'ı yansıtan iki kelime diyebilirim. Ama zaman içinde görüyoruz ki Kıvanç gerektiğinde oldukça duygusal ve önem veren bir insana dönüşebiliyor. Ayrıca bir çok problemi de çözüyor ancak şapşallığı biraz ağır basabiliyor çözüm üretirken.Kesinlikle değilim. Hatta keşke biraz olabilsem çok daha mutlu olabilirdim.Bu konuda çok fazla bu tip yorum alıyorum. Ancak gerçek Sina tam olarak Kıvanç diyemem. Evet eğlenceli hallerimiz benzer ve kendimden bir şeyler kattığım oluyor, ancak beni yakından tanıyan arkadaşlarım tam olarak öyle biri olmadığımı bilirler. Ama şu sıralar Kıvanç gibi yaşıyorum diyebilirim.Konu manzara ise tarifsiz bir güzellikte diyebilirim. Ama şartlar sandığımızdan çok daha çetin olabiliyor. Çoğu zaman havanın işleyişe direkt olarak etkisi olduğu durumlar oldu. Ama bu muhteşem coğrafyanın doğal bir getirisi bu sanırım. Böyle sevdik bu güzelliği.Oyunlar, saatlerce süren sohbetler, spor, yeni yerler keşfetme, yemek seyahatleri, bazen İstanbul'a döneceğimiz zaman bile beraber dönmek istiyoruz. Çok güzel bir ekip var. Klişe durabilir ama gerçekten öyle.Aşina olmadığım bir mutfak değil tabii ki, ama şöyle bir sorun var. Kesinlikle yemeklerden kilo olmaya başladım. Acil buna ara vermem gerekiyor. Türkiye'nin dört bir yanı inanılmaz mutfaklarla dolu ve bu biz oyuncular için büyük problem. (Gülüyor)Aşırı benimsediler. Gittiğimiz çoğu yerde çok güzel karşılanıyoruz. Yöre halkının misafirperverliği çok güzel hissettiriyor. Burdaki en mutlu olduğum konulardan biri diyebilirim.Annemin demesi, çocukken çok sakin ve sevimliymişim. Sevimli kısmı biraz annemin abartısıdır belki ama sakin olduğumu hep söylerler. Aslında halen daha çok sakinimdir. Ama ortaokul yıllarımda başlayan bir süreçten beri insanları eğlendirmeyi çok sevdiğim bir yapıya büründüm. Gerçek güldürmek ve eğlendirmek beni en mutlu eden şeylerden biri diyebilirim.Güncel kalabilmek, sürekli üretmek en önemli iki kriter. Açıkçası benim açımdan en büyük başarılardan biri tüm sektörde kurduğum insani ilişkiler de diyebilirim. Bazıları her zaman ilk çıktığı zaman olduğu gibi ünlü kalıcak sanıyor ama öyle değil. İyi bir insan olarak kalabilmek ve doğru ilişkiler kurmak esas başarı diyebilirim. Bu tip işler uzun bir maraton aslında.Fazlasıyla önemli, sosyal medya sadece kendi profilim açısından değil genel olarak çok fazla anlam kazanıyor işiniz bu olunca. O dönem neyin gündem olduğu ve nasıl bir ortam oluştuğu direkt olarak işinizi etkiliyor. Özel hayat sosyal medyası ve iş hayatı olan sosyal medyayı birbirinden fazlasıyla ayırmış durumdayım artık.Çok güzel bir soru. Sosyal medya sayesinde oyunculuk arenasına geçişim daha rahat oldu. Ama aynı zamanda sosyal medya yüzünden oyunculuk dünyasında tutunmak ve kendimi kanıtlamak çok zor oldu diyebilirim. İlk zamanlar çok üzüldüğüm bir konuydu bu. Çoğu büyük oyuncular garip önyargılar ile yaklaşıyordu. Halen daha böyle insanlar var. Ama zaman içinde iş yaparak, eğitim alarak ve kendim olarak bu durumu aştım. Zaten genel olarak önyargılı insanları kale almamayı da öğrendim.2013 yazında Vine uygulaması ile tanınmaya başladım. Bu dönemde ilk önce reklam daha sonra dizi teklifimi aldım. Aslında metin yazarlığı yapma hevesiyle reklamcılık bölümüne girmiştim ve buradan mezun oldum. Oyunculuk ve sosyal medya ilk başladığım 2013'ten beri hep hayatımda oldu. Umarım olmaya da devam edecek. 10. yılımı kutlarken verdiğim ilk röportajım sizinle olmuş oldu.Çok fazla videom var açıkçası hepsini hatırlayamıyorum. Ancak geçen sene yaptığımız ve "Ne anladıysam o" serisinin ilk videosu olan Çakalİmdat şarkısına yaptığım klibin viral olmasını bekliyordum ama 16m gibi izlenmeler çok ilginç bir seviyeydi. Çok mutlu etmişti.