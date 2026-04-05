Çok kontrolcü biriyim listelerim hiç bitmez

İNCİ TÜRKAY

Uzun süredir yurt dışında yaşıyorum. Çok oyun izledim. Tiyatro yapamadım ama okul kurdum, çocuklarla drama çalışmalarım var. Devamlı oyun okuyordum. Bu oyunu görünce çok etkilendim. Hemen Ayşegül'ü aradım, 'Yapmalısın' dedim. Sonra Jennifer Tremblay'e yazdım. Oyunun yazarıyla tanıştım. Beraber çalıştık. Gerçek bir hikaye olduğunu anlattı. İnce ince işledik. Üç yıl bu oyun üzerinde çalıştık. 2014'te yazılmış pek çok festivalde oynamış bir oyun, biz de Londra'da prömiyer yaptık. Liste adlı oyunumuz. Korkarak çıktım sahneye, büyük cesaret. Geçtiğimiz hafta da İstanbul'da oynadık. Çok güzel yorumlar aldık. Herkesten farklı yorum geliyor. Katmanlı bir oyun olduğunu anlıyoruz. Ödüllü bir oyunu Türkiye'ye getirdiğimiz için çok mutluyuz. Ayşegül Herden yönetti oyunu. Merak ettiriyor, sürpriz sonla bitiyor.

Kendimi zorlamayı, mücadele etmeyi seviyorum. Ben listelerle yaşarım. Çok kontrolcü bir insanım. Sürekli yapılacak bir listem var.

Mayıs ayında İzmir'de sahneleyeceğim. Festivallerde dolaşmayı istiyoruz. Avrupa turnelerimiz de olacak.

Sihirli Annem 2 Periler Okulu'nda da oynadım. Gelecek ay 15 Mayıs'ta vizyonda. Enerjik macera dolu güzel bir film oldu. İlk film çok izlendi inşallah bir rekor daha gelir.

Esas amacım kalplere dokunmak.

ZİYA KÜRKÜT

PROVALARDA AĞLIYORDUK

Çok özel bir proje bizim için. Sayın bakanımız Yusuf Tekin'in istediği, yazdığı ve danışmanlığını yaptığı bir oyun. İbrahim Sarıtaş'la Çanakkale zaferinin gerçekleşmesini icra ediyoruz

70 dakika boyunca. Ben baş yaver Cevat Abbas'ı oynadım. Muhteşem bir öykü ve kurgu vardı. Her oyuncuya nasip olmaz. Provalarda ağlıyorduk. Öğretmenlerle sahnede olmak çok güzeldi. Başrol öğretmenlerimizindi.

57. Alay'ın gelip tarihi nasıl değiştirdiğini, Mustafa Kemal Paşa'nın o kararı nasıl verdiğini, 15'lileri, Seyit Onbaşı'yı anlatıyoruz.

Bu zamana kadar böyle birşey yaşamadım. Oyun bittikten sonra tuhaflık oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız müthiş bir ev sahipliği yaptı, duygu seli yaşandı.

Biz tiyatrocular büyük paralar kazanamıyoruz dizilerdeki gibi ama oyun sırasında aldığımız alkışın bedeli yok.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bir diğer projesi Velivizyon'un ilk sezonu güzel ilgi gördü.

Eğitim önce ailede başlıyor vurgusu yapan bir proje. İkinci sezonu çektik. İlk sezonda veliyi oynadım. Bu sezon fizik öğretmeni oldum. İlk sezonu 27 bölüm olarak kamu spotu olarak çektik. İkinci sezonu dizi formatında çektik.

Veli ile okulu birlikte çalışır hale getirmek amacıyla yaptığımız eğitici öğretici sıkmadan öğreten önemli bir dizi.

BEKİR AKSOY

CUMHURBAŞKANIMIZIN DESTEĞİ ÇOK ANLAMLIYDI

Şüheda 1915 adlı tiyatro oyunumuz kalabalık kadrolu bir oyun. 18 Mart'ta Çanakkale zaferinin 111. yılında Külliye'de sahneledik. Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki öğretmenlerin oyunun içinde olması bizi çok mutlu etti.

Yaklaşık 600 kişiyle çalışıldı. Daha çok oynamak ve tüm Türkiye'yi dolaşmak istiyoruz. Ayrı ayrı provalar yaptık.

Cumhurbaşkanımız oyunumuza geldi. Çok mutlu olduk. Oyun sonrası kulisi ziyaret etti ve tüm oyuncularla tek tek konuşup tebrik etti. Bu bizler için çok anlamlıydı. Bu arada Cumhurbaşkanımız, eşim ve oğlumla karşılaşmış kuliste. Bir baktım sohbet ediyorlar. Yanlarına gittim. Oğlum Asil'e bayram harçlığı verdi. Ayrıca doğum günüydü. Ona bir araba hediye etti. Şimdi oğlum nerede görse "Bizim Cumhurbaşkanımız" diyor. "Parayı saklayacağım" diyor. Arabayı da oynamaya kıyamadı. Bozulur diye odasının bir köşesine hatıra olarak koydu. "Kaybetmeyeceğim" diyor. Benim bir de büyük oğlum var. Cumhurbaşkanımız bunu duyunca üçüncü çocuk tavsiyesi de verdi. Çok güzel bir hatıra oldu.

Bora Severcan çok güzel reji yaptı, Murat Kodallı orkestrayı çok güzel yönetti. İngiliz komutanı Hamilton'ı oynadım ama çok uzun rollerimiz yok. Girip çıkıyoruz.

Birlik beraberlik mesajı veren çok güzel bir oyun. Türk milletinin isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yok. Çok güçlü bir milletiz. Hele son dönemde hemen dibimizde yaşanan soykırıma verdiğimiz tepki önemli. Oradaki olayları şaşkınlık içinde izliyoruz. Ama burada biz huzurla kahvemizi içebiliyoruz, konforlu yaşıyoruz. Bunun kıymetini bilmeliyiz. Şükretmek çok değerli.

Asil dünyanın en küçük ressamı. Sekizinci sergisi oldu. Galeri de iyi gidiyor. Hayranları oluştu. Yunanistan'dan eserlerini görmeye geliyor insanlar. İleride yapar mı, bilmiyorum ama sanatla muhakkak ilgilensin istiyorum.

SELİN GENÇ

OYUNCULUĞA ÇOK GÜÇLÜ BİR PROJEYLE BAŞLADIM

8 senelik oyunculuk kariyerim var.

Oyunculukla başlayan hikaye, benim için müziğe evrildi. Hâlâ setler için kalbim atıyor ama şarkı sözleri yazıyorum. Şarkıların dilinin olmadığını görerek yazdım. Hikaye anlatıcısı olmak büyüleyici bir şey. Birbirini besleyen bir süreç. müzik yapmam değil de oyunculuk yapmam tesadüf aslında... Okulumun son senesinde iyi bir tiyatro izleyicisiydim. Bir taraftan da beyaz yakalı olarak çalışmayacağımı biliyordum. Hiç bilmediğim bir sektörden kapı açıldı.

Bir Zamanlar Çukurova gibi 4 sezon süren bir işle başlama şansına sahip oldum.

22 yaşında başladığım bu işi yaparken sevdim. Güçlü bir işle başladım.

Ailemde bir çok kişi müzikle ilgilenir. Aile ve arkadaş ortamında şarkılar söylerdim, müzik meditasyon aracı benim için.

Dünyada da böyle, bir çok işi bir arada yapan pek çok kişi var.

EBRU YAMAN

DAHA ÇOK TÜRKÜ SÖYLEYECEĞİM

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasına katıldım. Babamla iddiaya girdik, bir taşralı olarak benim bir şey bilmediğimi iddia etti. Normalde meslektaşlarım daha çok ses yarışmalarıyla öne çıkar, ben bilgi yarışmasına katıldım.

Programda Germir Bağları türküsünü seslendirdim Oktay Bey'in isteğiyle. Şarkı söyleyeceğimi hiç düşünmedim.

Program sonrası türkü viral oldu. Tamamını merak ediyorlardı. Ben de bu talebi Oktay Bey'e ilettim, sağ olsun kırmadı, nakaratta eşlik etti bana. Germir Bağları'nın en kısa hali bu diyebilirim. 5 dakikadan fazla.

Akademik kariyer de yapmak istiyorum. Hem türkü hem pop söylemek istediğim için kendi müzik şirketimi kurdum. Daha çok türkü söyleyeceğim.