‘Cover yaparak şarkıları mahvediyorlar’

Taverna müziğinin usta ismi Fedon, oğlu Theo Kalyoncu ve Fatih Tokmakçı'nın işletmeciliğini yaptığı mekanda yaz sezonu öncesi hayranlarıyla son kez bir araya geldi. Performansı öncesi gazetecilerle konuşan sanatçı, yeni albüm için neden 30 yıl beklediğine cevap verdi: "Evet, 30 yıl sonra albüm çıkarıyorum; çünkü bugüne kadar eski şarkılarımın kalitesini geçecek bir iş gelmedi. Daha iyisini yapamayacağım şeyi dinleyiciye sunmam." Son dönemdeki cover furyasını da eleştiren sanatçı, "Şarkıları resmen mahvediyorlar! Ruhunu öldürüyorlar. Burada suç sadece şarkıcıda değil; buna izin veren yapımcıda ve o düzenlemeyi yapan prodüktördedir" dedi.

FEDON'U KIZI DA İZLEDİ

Müzik dünyasında 'yalnız bir kurt' olduğunu ima eden Fedon, "Bu camiada güveneceğim kimse yok" diyerek sitem etti. Kendisinden sonra taverna müziğini sırtlayacak bir 'veliaht' görmediğini belirten usta isim, ''Ortalık benim gibi sakal bırakıp sahneye çıkan Fedoncuklarla dolu'' dedi... Fedon'u bu özel gecesinde ailesi de yalnız bırakmadı. Mekanı hınca hınç dolduran davetliler arasında kızı Natali Ege de vardı. Babasının performansını en önden izleyen Natali, gece boyunca şarkılara eşlik ederek destek verdi.