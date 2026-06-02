Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

HAFTA sonuna enerjik bir başlangıç yapmak isteyenlerin buluşma noktası Cuma İş Çıkışı konserleri başlıyor. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserlerin 5 Haziran'daki konuğu, Türk pop müziğinin güçlü sesi Işın Karaca olacak. 12 Haziran Cuma akşamı ise dinleyiciler, sevilen rock gruplarından Yüksek Sadakat ile bir araya gelecek. Türk pop müziğinin nostaljik tınılarından rock müziğin enerjisine ve kabare müziğinin coşkusuna uzanacak olan konserler 19 ve 26 Haziran'da sürpriz isimlerle devam edecek. 18.30'da DJ performansıyla başlayacak etkinlikler 19.00'da konserlerle sürecek. Konserler İş Kuleleri Kibele Çeşmesi Heykeli önünde ücretsiz düzenleniyor.