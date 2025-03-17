Cuma vakti alışveriş yapmak caiz mi?

PROF. Dr. Nihat Hatipoğlu'na, ramazan programında yine ilginç sorular yöneltildi. Songül Boz "Cuma vaktinde alışveriş yapmak caiz midir?" diye sordu. Hatipoğlu "İslam alimleri cuma için ezan okunduğunda namaza koşun ve alışverişi bırakın demiştir. Yani dünyevi işlere ara vermek, durdurmak gerekir" yanıtını verdi.

BELKİ BİRAZ ERTELENİR

HATIPOĞLU'NA gelen diğer bir soru ise "Üç aylarda ölen birinin sorgusu olur mu?" Hatipoğlu, "Perşembe akşamı veya cuma günü ölenlerin sorgusu olmaz. Ama bu hiç olmayacak demek değildir. Belki biraz ertelenir. Bazı zamanlarda Allah daha affedici olabilir. Ama mutlaka her kul sorgulanır ve her kul hesabını öder" diyerek soruyu yanıtladı.