Deneyimli oyuncu Volkan Severcan şu sıralar çifte heyecanı bir arada yaşıyor. Severcan, 10 Aralık'ta kızı Melis'in dünyaya getirdiği Masal bebek sayesinde, dedelik unvanını kazanmıştı. 56 yaşında dede olmanın sevincini yaşayan Severcan, bir yandan da kariyerine ara vermeden devam ediyor. Halen 'Vişne Bahçesi' ve 'Aşkın Muzip Oyunları' adlı iki tiyatro oyunuyla sahneye çıkan Severcan, bir yandan da dizi çekimlerine koşturuyordu. Severcan şimdi de Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek olan 'Damdaki Kemancı' oyununun rejisini üstleniyor. Provaları tüm hızla devam eden oyunun afişini görünce tebrik etmek için Severcan'ı aradım. "Dede olmak uğurlu geldi galiba" dediğim de yüzünde güller açtığını hissettim. "Anne baba olmak çok güzel ama dede olmak dünyanın en güzel şeyi. Allah sana da nasip etsin" diyen Severcan, müzikalin 21 Şubat'ta Mersin'de perde açacağını açıkladı. Daha önce Keşanlı Ali Destanı ve Avenue Q gibi müzikalleri yöneten, Devlet Opera ve Balesi çatısı altında ilk kez oyun sahneye koyacak olan Severcan'ın bu işi de layığıyla yapacağına şüphem yok. Kült eserin Severcan yorumunu çok merak ediyorum. "Müzikal seyretmek için Londra'ya, Broadway'e değil, Mersin'e bekliyoruz" diyen Severcan'ı bu vesileyle tebrik ediyorum. Masal bebeğin de ömrü sağlıklı ve uzun olsun.