Defile, bir Türk’e emanet

Moda endüstrisi tüm dünyada stratejisini kadın üzerinden belirler... Lüks markaların yeni koleksiyonlarını tanıttığı defileler, moda sergileri, paneller ve etkinlikler hep kadınların odağında ilerler. Ancak erkek modası diye de bir gerçek var. Erkek modasıyla ilgili önümüzdeki aylarda dünya moda başkentlerinden biri olan Dubai'de bir organizasyon gerçekleşecek. Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ilki kasım ayında yapılacak olan 'BAE Erkek Moda Haftasonu' organizasyonunu Sare Kadakçı gerçekleştirecek. Uzun yıllar büyük kurum ve kuruluşlar ile organizasyonlar yapan, cemiyet ve sanat dünyası içerisinde birçok proje ile adından söz ettiren bir isim Kadakçı... Emirlik desteğiyle 3 gün boyunca sürecek olan 'BAE Erkek Moda Haftasonu' etkinliğine; Birleşik Arap Emirlikleri ve körfez ülkelerinden Kraliyet Ailesi ve üst düzey isimler katılacak. Etkinlikte moda şovlarının yanı sıra, erkek modasına dair tekstil, aksesuar, kozmetik ve daha birçok farklı içerikli markaların stantları ve B2B görüşmeleri de olacak.