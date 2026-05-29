‘Değerlere saldırmak alışkanlıkları’

Türk edebiyatının ve düşünce dünyasının öncü isimlerinden Şule Yüksel Şenler'in hayat hikayesini anlatan 'Şule Senin Hikayen' adlı dizi yine birilerini rahatsız etti. Dizide rol alan oyuncular için linç kampanyası başlatıldı. Oyuncu kadrosundaki Yıldız Çağrı Atiksoy ve İlayda Alişan; sosyal medyada "Aç mısınız, sefalet içinde misiniz de böyle bir projeyi kabul ettiniz?" diyerek hedef alındı. Şule Yüksel Şenler Vakfı ise yaptığı açıklamayla linç kampanyasına tepki gösterdi:

HAKİKATİN ÜSTÜ ÖRTÜLEMEZ

"Şule Yüksel Şenler; yalnızca bir yazar değil, bir fikir öncüsü, bu toprakların vicdanına iz bırakmış güçlü bir hafızadır. Kendi tarihine yabancı olanların, bu milletin hafızasında müstesna bir yere sahip bir ismi hedef alması elbette şaşırtıcı değil. Çünkü anlamadıkları her değere saldırmayı alışkanlık hâline getirmişlerdir. Ancak bilinsin ki; hakaretle, iftirayla ve çarpıtmayla hakikatin üzeri örtülemez!"