Haberler Günaydın Haberleri Demir'den yeni tekli
Giriş Tarihi: 27.06.2026

Demir'den yeni tekli

Demir’den yeni tekli
  • ABONE OL
Vildan Demir, yeni teklisi 'Arayacaksın' ile dinleyicinin karşısına çıktı. Söz ve müziği Merve Ket'e ait olan şarkının aranjesini Tarık İster üstlenirken, klibin yönetmen koltuğunda Mert Dan oturdu. Yaklaşık üç aylık hazırlık sürecinin ardından hayata geçirilen 'Arayacaksın', sanatçının bugüne kadarki en iddialı çalışmalarından biri olarak gösteriliyor. "Artık dinleyicilerimden gelen istekleri daha çok önemsiyorum. Bu proje de onların beklentilerini dikkate alarak şekillendi" diyen sanatçı, yeni projeleri için de şimdiden stüdyoya girdiğini söyledi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Demir'den yeni tekli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA