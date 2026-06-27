Demir’den yeni tekli

Vildan Demir, yeni teklisi 'Arayacaksın' ile dinleyicinin karşısına çıktı. Söz ve müziği Merve Ket'e ait olan şarkının aranjesini Tarık İster üstlenirken, klibin yönetmen koltuğunda Mert Dan oturdu. Yaklaşık üç aylık hazırlık sürecinin ardından hayata geçirilen 'Arayacaksın', sanatçının bugüne kadarki en iddialı çalışmalarından biri olarak gösteriliyor. "Artık dinleyicilerimden gelen istekleri daha çok önemsiyorum. Bu proje de onların beklentilerini dikkate alarak şekillendi" diyen sanatçı, yeni projeleri için de şimdiden stüdyoya girdiğini söyledi.