Deniz Akkaya kavgaya karıştı!

Eski manken, sunucu, oyuncu Deniz Akkaya, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde karıştığı bir kavga sonrasında gözaltına alındı. İstanbul'daki evinden çıkarılmasının ardından Kartepe Maşukiye'de yaşayan yakın arkadaşı Kürşat A.'yı arayarak yardım istediği belirtilen oyuncu Deniz Akkaya, karıştığı bir olay nedeniyle gözaltına alındı. Yaklaşık 20 gün önce eşyalarıyla birlikte Maşukiye'ye gelerek arkadaşının evine yerleşen Akkaya'nın yerleştiği günden bu yana evde sürekli huzursuzluk çıkardığı iddia edildi.

Önceki akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdiği ileri sürülen Akkaya'nın, arkadaşı Kürşat A. ile tartışmaya başladığı ileri sürüldü. Ünlü mankenin tartışmanın büyümesi üzerine arkadaşına saldırdığı ve evi birbirine kattığı iddia edildi. Evde yükselen tansiyon ve yaşanan taşkınlık sonrasında Kürşat A. durumu emniyet güçlerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, Deniz Akkaya'yı gözaltına aldı. Akkaya, adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.