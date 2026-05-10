Deprem bölgesindeki çocukları unutmadılar

Giriş Tarihi: 10.05.2026

KÜLTÜR - SANAT SERVİSİ
23 yıldır çocukları tiyatroyla buluşturan Zorlu Çocuk Tiyatrosu, 6 Şubat depremleri sonrası bölgedeki çocuklarla başlattığı buluşmalara devam ediyor. 'Ezop Masalları' oyunu ile geçen hafta Hatay'da sahne alan ekip, aynı gün gerçekleştirdiği üç sahneleme ile çocuklarla bir araya geldi. Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova, "Tiyatro bir sanat dalı olmanın ötesinde, empatiyi, birlikte üretmeyi ve duyguları paylaşmayı öğretiyor. Her buluşmada çocukların gözlerindeki merak ışığını görmek bizi motive ediyor" dedi.

