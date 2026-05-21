Devlet Tiyatroları tarihi meclis binasında perdelerini açtı

Devlet Tiyatroları (DT), Hatay'da 6 Şubat depreminde yıkılan ve kentin yeniden inşa ve ihya sürecinde aslına uygun şekilde inşa edilen Hatay Devleti dönemindeki tarihi meclis binasında perdelerini açtı. Asrın felaketinde yıkılmasının ardından yürütülen çalışmalarla aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen tarihi meclis binası ile Adalı Konağı, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk tarafından imzalanan protokol sonrası kentin kültür ve sanat hayatına katkı sunması amacıyla DT Genel Müdürlüğü'ne tahsis edildi.

HATAY YENİDEN DOĞUYOR

Açılışta konuşan DT Genel Müdürü Karadağlı, hafızasıyla, kültürüyle ve iradesiyle ayağa kalkan Hatay'ın yeniden nefes alışına tanıklık ettiklerini söyledi. Sanatın, özellikle zor zamanların ardından, bir şehrin yalnızca binalarını değil, ruhunu da yeniden kurduğunun altını çizen Karadağlı, Hatay'ın yüzyıllar boyunca farklı inançların, dillerin ve kültürlerin bir arada yaşadığı eşsiz bir şehir olduğunu kaydetti. Açılışta sahnelenen, Uğur Saatçi'nin yazdığı, İsmet Numanoğlu'nun rejisörlüğünü üstlendiği "Bu Da Geçer Ya Hu" isimli oyun, Hatay DT sahnesinde izleyiciyle buluşan ilk eser oldu.