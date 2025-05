Şarkıcı Hande Ünsal, 9 senelik müzik kariyerini, 9 Mayıs'ta, 9 şarkılık bir albümle taçlandıracak. Ünsal, "Bu albümde içimde biriktirdiğim her sesi, her cümleyi, her susuşu bir şarkıda söyledim. Benim için mesele dikkat çekmek değil, iz bırakmak. Bu albüm için benim manifestom gibi oldu diyebilirim" dedi. Albümün çıkış parçası ise 'Lovelandım' oldu. Ünlü şarkıcı, albümde yer alan 9 şarkının tümünü kliplendirdi. Serkan Uzundal'ın yönettiği 9 klibin çekimi 22 saatte tamamlandı.