Dinimiz yapay zekadan öğrenilir mi?

Giriş Tarihi: 24.02.2026

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, atv’de yayınlanan ramazan programlarında merak edilen soruları cevaplıyor. Hatipoğlu, “Yapay zekayla dinimiz öğrenilir mi?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Yanıltıcı olmadığı sürece biz bilimsel gelişmelere açığız. Mesela Kur’an-ı Kerim’i yapay zekadan öğrenebilirsiniz”

YANILTICI OLABİLİR
PROF. Dr. Nihat Hatipoğlu, sahur programında izleyiciden gelen soruları yanıtladı. Stüdyodaki konuklardan Orhan Kasnakçı, "Yapay zekayla Kur'an-ı Kerim öğrenilir mi?" diye sordu. Hatipoğlu, "Yapay zekaya dikkat etmek lazım. Bazıları onu kötü niyetle kullanabiliyor. Hırsızlıklarda, cinayetlerde hukuku yanıltıcı olarak kullanılabilir" dedi.

İLİM, YİTİK MALIMIZDIR
Hatipoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Olumsuz yanlarının yanında bütün bilimsel çalışmalar son derece güzeldir. Biz yanıltıcı olmadığı sürece hepsine açığız. Yapay zekayla tabii ki Kur'anı Kerim öğrenebilirsiniz. Dinleyip hatim indirebilirsiniz. Çünkü Peygamber Efendimiz (SAV) 'İlim Müslüman'ın yitik malıdır, nerede bulursa alır' diyor."

