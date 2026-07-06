Diva ilk kez estetik ameliyat oldu

Türk sanat müziğinin 'Diva'sı Bülent Ersoy (74), hayatında bir ilki gerçekleştirerek estetik operasyon geçirdi. Oldukça kapsamlı ve titiz bir hazırlık sürecinin ardından 6,5 saatlik bir operasyon geçiren Ersoy'un yüzüne lolita lift, orta yüz germe ve alın germe işlemleri gerçekleştirildi. Sanatçı ameliyata girmeden yarım saat önce dua etmek için herkesi odadan çıkarttı.

'STARLARIN YAŞI YOKTUR'

Ameliyat sonrası açıklama yapan Ersoy, şöyle konuştu: "Biz starların yaşı yoktur. Yaş almak bir gerçek, yıllardır estetik benden uzak bir kavramdı. Hayatımda botoks bile yaptırmadım, ancak doktorumla karşılaşınca düşüncem değişti. Kendisi güvenimi kazanıp beni ikna etti."