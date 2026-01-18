Diyetisyenlerin gizli silahı: Bu ekmeği yiyen zayıflıyor!

Hiçbir şey kararımdan döndürmemeliydi beni. Doğruca beslenme ve zayıflama konusunun üstadı diyetisyenimin yolunu tuttum. Çok kararlıydım. Beslenme koçumla, tam bir motivasyon içerisinde tam sekiz kilo verdim ve hedefime ulaşmama çok az kaldı. Zayıflama programımda zaman zaman karabuğday ile beslendiğim öğünlerim oldu. Bazen kara buğday unu ile ekmek yaptım, kızartıp kahvaltımda yedim. Bazen de kara buğdayı salata olarak tükettim. Aslında karabuğday, hepimizin hayatına son senelerde girdi. Karabuğday; diyabet, yüksek tansiyon, kolesterol, obezite ve çölyak gibi çeşitli sağlık sorunlarına karşı kullanılması önerilen sağlıklı besinlerden biri. Hafif aromalı, pek baskın olmayan, bulgura benzeyen bir tadı var. Şimdi reçetelerimi sizlerle paylaşıyorum; bakın İdilika kara buğdaydan neler yapıyor... Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...